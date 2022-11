Hoy con Léleman venía pensando en... el "ok" de Peter Lim

Hoy con Leleman venía pensando en… el OK de Peter Lim.

Desde que el singapurés compró el Valencia es sin lugar a dudas una de las frases más manidas en el valencianismo. “El OK de Peter Lim”, sin él no tienes nada. Y al parecer Peter ha pronunciado la famosa palabra, “ok”, a la petición de Gennaro Gattuso de reforzar al equipo en este mercado invernal.

Porque no cabe duda que Gattuso ha tenido mucho más de lo que tuvieron otros entrenadores. Desde la época de Celades ni Javi Gracia ni Bordalás habían tenido el privilegio de viajar a Singapur. Al primero, Gracia, le pilló la pandemia sí pero es que ni siquiera habló nunca con él. Con el segundo sí tuvo alguna reunión telemática pero nunca gozó del verdadero privilegio de sentarse en la misma mesa que Peter Lim.

No cabe tampoco duda que Lim escucha a Gattuso. El italiano ha llegado al Valencia de la mano de Jorge Mendes y por eso tengo la sensación que no le va a dejar tirado como sí ha hecho con otros entrenadores. A este no. Si le pide reforzar al equipo en enero se le da el “ok” y si pide que renueven a Gayá, también. Ahora falta que le haga caso en eso de que no se puede ir por la vida con un equipo de cedidos y cada año tener que reconstruir el proyecto. Si Gattuso recibe un día ese “ok”, tendrá mucho ganado.

Tampoco creo que Peter le engañe como hizo con otros técnicos. A Marcelino le dijo unas cosas cuando fue a visitarle después de ganar la copa, para que luego fuera todo lo contrario y echarlo en el mes de septiembre. Con Bordalás se plantó en sus peticiones y a Javi Gracia ni siquiera le escuchó. No es el caso de Gattuso. Porque el italiano para Lim es “uno de los nuestros” “de la casa” “de la casa… de Singapur”