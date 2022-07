Hoy con Léleman venía pensando en... las opiniones sobre el Valencia

Hoy con Leleman venia pensando en… las opiniones sobre el Valencia.

No me gustan los bandos. Nunca me han gustado. Y tengo la sensación de un tiempo a esta parte que cada vez que alguien expresa una opinión sobre el Valencia, del tema que sea, inmediatamente los hay que te encasillan en un bando o en otro. O te llaman Monchito o rata. Todo va en función de tu opinión. O eres pro Meriton o eres anti Meriton. A ese punto hemos llegado.

No entienden aquellos que te encasillan en un lugar u otro que se pueda ejercer el derecho a opinar libremente sobre cualquier tema que ataña al Valencia. Ni que tu opinión pueda coincidir en un momento dado con la de un lado o la del otro. Como si todo fuera blanco o negro, como si tuviera que haber un pensamiento único marcado no sé muy bien por quien.

Pues os digo una cosa, a mi me importa un bledo con quien coincida mi opinión. Y me importa aún menos que me sitúen en un lado o en otro. ¿Sabéis por qué? Porque si lo hacen os aseguro que un día me pondrán en un bando y otro día en otro. Es lo que tiene ejercer tu derecho a opinar libremente sin tener que seguir las directrices de nadie. Se llama libertad de pensamiento.

Y no digo que mi opinión, la que sea, tenga que ser la correcta. Ni me creo en posesión de la verdad absoluta ni lo pretendo. De hecho me gusta el debate. Me gusta más tener amigos que piensen diferente a mi porque es la mejor manera de aprender. El debate desde el respeto a la opinión del otro, enriquece a la persona. Yo sí soy capaz de cambiar mi opinión si alguien me convence con argumentos de lo contrario. Eso sí, os digo que esa es la única manera de hacerlo. Ni con el insulto ni con el encasillamiento, solo con argumentos…