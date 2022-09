Hoy con Léleman venía pensando en... la negatividad de la que habló Gattuso

Hoy con Leleman venía pensando en… lo de la negatividad que dijo ayer Gattuso.

Es para pensarlo. Y tiene gran parte de razón. Los desastrosos años de Murthy en la presidencia y la nefasta gestión de Lim han provocado ese negativismo del que hablaba Gattuso. Y asumo, por la parte que me toca como entorno, parte de culpa en ello. Por eso me gustaría reflexionarlo.

Me recuerda mucho a aquel verano en el que se vendió al murciélago, Mendieta, y se trajo al banquillo a un desconocido entrenador. Parecía que es temporada iba a ser un verdadero desastre. Aquel verano si hubo, y mucha, negatividad en el entorno. Sin embargo el vestuario supo abstraerse y aquel entrenador les hizo creer que eran los mejores del mundo y que podían ganar La Liga. Y todo habiendo estado al borde del despido unos meses antes.

Con Gattuso pasa algo similar. No digo que vayamos a ganar nada pero me gusta su discurso protegiendo y dando valor a sus futbolistas. Él sabe que la plantilla tiene carencias y falta de experiencia sí, pero como dijo ayer “iré hasta el final con lo que tengo, a muerte con mis jugadores”. Porque decir eso de “para mi esta es la mejor plantilla del mundo” responde a eso. A hacerles creer, como hizo Benítez, que son mejor de lo que los que propiciamos esa negatividad creemos. Me gustó ese discurso alejado del victimismo de otros entrenadores. Y deberíamos seguir su ejemplo.

Querer que Lim se vaya no está reñido con tratar de disfrutar de este Valencia o desear victorias como la de ayer. Mestalla fue una fiesta. Tal vez los futbolistas escucharan las palabras de su entrenador del día anterior y el mensaje llegara al vestuario. Tal vez empiecen a creer en lo que dice Gattuso y lo de ayer en Mestalla fuera una prueba de ello.

Lo bien cierto es que los tiene “engatusados” y qué queréis que os diga, a mi también. Así que… habrá que hacerle caso…