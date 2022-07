Hoy con Léleman venía pensando en… las necesidades de Gattuso.

Es verdad que no hay Fair Play Financiero ni para inscribir a Samu Castillejo. Es verdad que no se puede hacer fichajes hasta que el Valencia no consiga vender a alguno de sus futbolistas. Pero este equipo tiene necesidades y una de ellas, la más urgente, es la de encontrar un medio centro. Desde que se fueron, casi regalados, Parejo y Coquelin, es la posición más coja del equipo. Y Gattuso lo sabe.

Me gusta el italiano. Me gusta que haya cogido el teléfono y haya llamado personalmente a Torreira. A él y a Politano. Porque si te llama el entrenador, te dice que te quiere y encima se llama Gennaro Gattuso, todo es más fácil. Si alguien puede convencerles de venir es él. Como hiciera Marcelino o como hacen otros muchos entrenadores. Hoy por hoy, Gattuso le da un plus al Valencia en eso.

Y me gusta su carácter. Desde el primer día que llegó ha intentado ganarse al vestuario. Ayer les invitó a cenar. Les aprieta sí, como debe ser, pero me da la sensación que es de los que sabe combinar el palo con la zanahoria. Al menos así lo dicen algunos de los jugadores a los que ha entrenado. Y si, por ejemplo, Politano está como loco por venir será por algo. Le conoce de su etapa en el Nápoles.

Y me gusta como está intentando ganarse a los aficionados valencianistas. Su cercanía contrasta con la de otros que, sin haber ganado la mitad de títulos que él, se creen por encima del bien y del mal y no se les puede ni mirar a la cara.

Pero esto es como todo. Donde debe convencernos a todos es en el terreno de juego, con el fútbol y con los resultados. Bordalás, lo dijimos mucho antes de que lo destituyeran, no supo sacar todo el jugo a lo que tenía. Rino tiene que hacerlo porque de lo contrario todas esas buenas vibraciones que de momento transmite… se quedarán en nada…