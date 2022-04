Hoy con Léleman venía pensando en... jugárselo todo a una carta

Hoy con Léleman venía pensando en… lo de jugártelo todo a una carta. Porque el Valencia parece que ya ha decidido que todas sus opciones de europa pasan por ganar la Copa del Rey.

Tengo la sensación que esa final de Copa ha tapado muchas cosas. Entre ellas la mediocre temporada que está realizando el Valencia en La Liga. La ilusión con la que se afronta la posibilidad de ganar un torneo sirve de parche para otras muchas cosas. Pero también tiene su peligro. Si no se gana el 23 de abril en Sevilla no solo te quedarás fuera de Europa sino que la sensación será bien distinta a la de si lo haces. Si no ganas a la decepción y tristeza se le unirá el sentimiento de que se ha hecho una pésima temporada. Ojalá no ocurra.

Fue eliminar al Athletic Club en semifinales y dimitir de La Liga. La euforia y confianza que dio resolver aquella eliminatoria no se plasmó en resultados en el campeonato doméstico. Lo lógico hubiera sido aprovechar la inercia positiva. Pero no. Y eso que esta Liga ha dado al Valencia muchas oportunidades de engancharse a la pelea por Europa.

Fiarlo todo a una carta, al rojo o al negro, tiene un gran peligro. Es como cuando apuestas todo tu dinero a un número y no sale. Y el Valencia ya lo ha apostado todo al número de la Copa. Es como si los partidos del sábado ante Osasuna o el martes frente al Villarreal ya sobraran.

¿He dicho Villarreal? PD Da mucha rabia y envidia ver como el Villarreal se mete en semifinales con dos futbolistas regalados por el Valencia, otros dos que estaban como locos por venir aquí y un entrenador que hizo su master en el Valencia y hoy es uno de los mejores de Europa…