Hoy con Léleman venía pensando en... la importancia de ganar al Betis

Hoy con Leleman venía pensando en… la importancia de ganar hoy ante el Betis.

Es importante, muy importante que hoy el Valencia saque los tres puntos en Mestalla contra los de Pellegrini. Con una racha de cinco partidos sin ganar, de tres puntos de los últimos quince disputados, no hacerlo aumentaría las dudas sobre el equipo y sería un duro golpe a la confianza de los futbolistas justo antes del parón por el Mundial.

Le preguntaban a Gattuso ayer qué nota se ponía. Dijo que eso lo dejaba para nosotros, los periodistas. Yo le pongo un bien. Soy de los que cree en el trabajo del entrenador italiano. Pero también es cierto que de momento, y en cuanto a resultados, no se está reflejando en la tabla de clasificación. Dijo Gattuso que quizá falten cuatro o cinco puntos en vista del juego del equipo. Y puede que lleve razón pero en el fútbol lo que mandan son los resultados. Eso es así.

No ganar hoy ante el Betis en Mestalla supondría un pinchazo más en esa ilusión que muchos tenemos depositada en el equipo de Gattuso. La asistencia este año a Mestalla demuestra que el aficionado ha recuperado la ilusión por el Valencia, que ha conectado con el estilo y el carácter de Gattuso. Pero esa ilusión no es eterna ni incondicional. El valencianista está contento con lo que ve en el campo, disfruta con su equipo durante el partido y se va a casa cabreado al ver que todo eso no es suficiente para ganar los partidos.

Titulan hoy los compañeros de Plaza Deportiva “un triunfo para evitar la mundial”. Me gusta. Me gusta ese juego de palabras con la próxima cita mundialista y lo que podría suponer un mes de parón después de seis partidos sin ganar. Pero os digo una cosa, pase lo que pase, y pese a lo importante que es ganar hoy en Mestalla… yo seguiré creyendo en Gattuso como lo hace su vestuario. Y pensando que con ese estilo antes o después llegarán los buenos resultados…