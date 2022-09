Hoy con Léleman venía pensando en... Hugo Duro

Hoy con Leleman venía pensando en… Hugo Duro

Que a mi este chico me tiene maravillado tanto a nivel personal como futbolístico. Reconozco que en lo personal no le conozco pero si a alguien que le conoce bien bien y me habla de un chaval humilde y trabajador al que por fortuna le está sonriendo la vida. De estar jugando en segunda B, de evitar el gol del Getafe que hubiera supuesto su clasificación para semis de Copa a ser uno de los futbolistas más queridos de la afición del Valencia. Quien se lo iba a decir hace unos años!!

Y en lo futbolístico reconozco que también estoy enamorado de él. Es un delantero delantero. Es de esos que tiene un amplio registro: va bien de cabeza, se posiciona bien, tiene velocidad, golpeo, es inteligente y hasta a veces se atreve a intentarlo de tacón. Y encima es joven y todavía puede crecer mucho más.

Y venía pensando en él porque la aparición de Cavani, cuando aparezca, le puede cortar un poco la trayectoria. No veo a Gattuso jugando con dos delanteros y es evidente que el uruguayo será titular si o si. No digo que no lo tenga que ser pero me gustaría que cuando eso suceda no nos olvidemos que tenemos a Hugo Duro. Estoy seguro que Gattuso no se olvidará de él como de que él no bajará los brazos y seguirá peleando como ha hecho siempre.

Os confieso que en el último partido fui detrás de él. La hija de mi amiga Marta, Lucía, me había pedido incansablemente que una camiseta que ya está firmada por Gayá y otros tantos futbolistas importantes de la plantilla, se la firmara Hugo Duro. Una prueba más de lo que ha conectado con la afición. Tal vez no tendrá el nombre bonito que tienen otros pero… que queréis que os diga… a mi me encanta este chico…