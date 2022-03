Hoy con Léleman venía pensando en... el gol de Forment

Hoy con Léleman venía pensando en… que hoy se cumplen 51 años del gol de Forment. Aquel que marcó ante el Celta y que supuso la victoria que hizo creer a los valencianistas que se ganaría aquella liga de 1971.

Por edad yo no viví aquel tanto. Fue mi padre quien me lo recordaba con pasión constantemente. Yo le escuchaba de pequeño y pensaba lo feliz que debió sentirse al ver a su valencia conquistar aquel campeonato. Por aquel entonces y después de muchos años llegué a pensar que yo no viviría un momento tan especial.

Durante mucho tiempo tuve que conformarme con el gol de Tendillo. Si, aquel que evitó el descenso y privó al Real Madrid del título de liga. Ese era mi gol referente hasta cumplir la mayoría de edad. Ni tan siquiera aquel de Mijatovic en la final del agua del Bernabéu pudo borrarlo de mi mente.

Pero en el 99 todo cambió. Mendieta cogió el balón en la frontal del área e hizo lo imposible: control, globo y gol. No fue el de la victoria porque hubo dos más pero aquel tanto se quedó en mi mente para siempre borrando el de Tendillo. Por fin sabía lo que era experimentar la alegría de ver a tu equipo, ese por el que sientes toda la pasión del mundo, levantar un trofeo.

Porque hay goles que dejan un recuerdo imborrable. Después del de Mendieta vinieron más: los de Baraja en la remontada ante el Espanyol, el de Ayala en la Rosaleda o el de Vicente en el Pizjuán. ¡como olvidarlos! Y los que están por llegar. Ojalá algún día podamos revivir el gol de Forment. Eso significará que el Valencia vuelve a reinar en España...