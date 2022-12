Hoy con Léleman venía pensando en... las ganas de que llegue Nochevieja

Hoy con Leleman venía pensando en… las ganas que tengo que llegue el día de Nochevieja.

Que diréis… porque es Nochevieja. No, os aseguro que no soy mucho de ese día. De hecho, no hace mucho, ni vi las campanadas ni me tomé las uvas. A las once de la noche ya estaba durmiendo. Así que no es que sea un día demasiado especial para mi. Pero este año tiene algo distinto…

Y ese algo distinto es que vuelve a jugar el Valencia. Más de un mes y medio después vuelve La Liga y que queréis que os diga… tengo ganas de ver al equipo de Gattuso. El Mundial estuvo muy bien la verdad, todos nos entristecimos con el fracaso de España y algunos nos alegramos del triunfo de la Argentina de Messi… pero… más de mes y medio sin ver jugar al Valencia… es mucho tiempo.

Va a ser extraño. Es la primera vez que ha habido un parón como este propiciado por un Mundial que no se ha jugado en verano sino en pleno mes de noviembre y diciembre. Habrá que ver cómo llega cada equipo después de tan largo parón y si mantienen o no la línea que llevaban antes de la cita mundialista. En el caso del Valencia… con buenas sensaciones pero con no tan buenos resultados…

En eso ha insistido Gattuso estos días en sus entrevistas. Que el estilo se va plasmando en el campo pero faltan los puntos… dice él que quizá el Valencia debería llevar 4 ó 5 más de los que lleva en la clasificación. Y puede que lleve razón. Pero aún así… de poco sirve jugar bien y no ganar… y sino que se lo digan a la España de Luís Enrique…

Tengo ganas del día 31, tengo ganas de volver a ilusionarme con nuestro Valencia, tengo ganas de volver a ver a los Gayá y compañía sobre el césped. Porque como siempre digo… el fútbol va de ilusión… y en estas navidades, la fiesta de la ilusión por antonomasia, mucho más… así que… que vuelva La Liga!!