Hoy con Léleman venía pensando en... la fría despedida de Guedes

Hoy con Leleman venía pensando en… la fría despedida de Gonzalo Guedes. Sí, esa de “gracias Valencia por estos 5 años”.

Reconozco que cuando lo ví me quedé frío. Imagino que igual que muchos valencianistas. Del alma me salió un lacónico “de nada”. Estaba molesto. Gonzalo ha sido un referente para muchos de ellos, un ídolo y despedirse con una línea… como que no.

No sé porque lo ha hecho ni si tiene previsto sacar un comunicado más extenso que esa escueta frase o si ha sido cosa de su comunity manager, pero no lo entiendo. Creo que la afición se merecía unas palabras más cariñosas después de ver como pierde a uno de sus mejores futbolistas, de esos que marcan la diferencia y que algunas tardes-noches gloriosas le ha dado al Valencia.

Es verdad que durante algún tiempo hubo dudas sobre su rendimiento y recibió críticas. Pero esta afición, la del Valencia, es tan leal y apasionada que sabe cómo tratar a sus jugadores cuando su rendimiento sobre el terreno de juego es el que debe ser. Y el de Gonzalo lo estaba siendo estos últimos años. Estoy seguro que muchos valencianistas entristecieron el pasado lunes al saber que se marchaba al Wolves. Y esos, merecían tener una mejor despedida del portugués. Su frase “gracias Valencia por estos 5 años” es tan vacía y tan fría que suena a mero trámite.

Y lo digo sin ninguna piza de acritud. Lo digo porque así es como me sentí yo ayer al leer sus palabras. Me dolió su marcha el lunes. La acepté y la entendí en el contexto económica de este Valencia, pero mentiría sino dijera que esperaba una mejor despedida. Aún así yo le doy las gracias a él por estos cinco años, por sus goles y por su defensa de la camiseta los cinco años que la vistió. Y le deseo… la mejor de las suertes en la Premier.