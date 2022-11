Hoy con Léleman venía pensando en... el esguince leve

Hoy con Leleman venía pensando en… el esguince leve.

Que no me lo quito de la cabeza. No me quito de la cabeza que Gayá, por un esguince leve de tobillo, se haya quedado sin la posibilidad de jugar su primer Mundial. No entiendo y me da mucha rabia que Luís Enrique haya sido incapaz de esperar al futbolista sabiendo que seguramente solo se perdería el primer partido.

Tal vez el problema no sea Gayá sino Jordi Alba. Está claro que el seleccionador no las tiene todas consigo en el caso del lateral izquierdo del Barcelona. Con tanto tiempo sin jugar, es toda una incógnita saber cual será el rendimiento del futbolista. Porque con un lateral izquierdo que supla a Gayá y que sea de la confianza de Luis Enrique estoy convencido que hubiera esperado al de Pedreguer.

Es injusto, muy injusto, dejar fuera del Mundial a un futbolista como Gayá que ha demostrado sobradamente su profesionalidad y compromiso no solo con el Valencia sino también con la selección nacional por una lesión leve. Además el reglamento FIFA especifica que para sustituir a un futbolista debe padecer una lesión mucho más importante que la de Gayá. Así ha sido en el caso de Mané que será operado de la rodilla, de Nkunku que se perderá toda la temporada o el más reciente de Benzemá que sufre un desgarro muscular. Lo de Gayá no se parece en nada.

Tanto es así que el futbolista ayer volvía a insistir en un mensaje en sus redes sociales que sufre un esguince “leve”. Tanto es así que para cuando vuelva el Valencia a los entrenamientos a las órdenes de Gattuso, Gayá podrá entrenar sin problemas. Tanto es así que el sábado Gayá estuvo en Paterna tratándose y se volvió a evidenciar que la lesión es “leve”. Pero mientras tanto el streamer Luís Enrique ya le ha hecho añicos el sueño de pequeño mientras afirma que el equipo que más le gusta ver es el Valencia de Gattuso. Suena a… ¿quedar bien con la afición valencianista?