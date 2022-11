Hoy con Léleman venía pensando en... el debut de España en el Mundial

Hoy con Leleman venía pensando en… el debut de España.

Hoy es el día. La selección debuta en un Mundial y eso son palabras mayores. Independientemente de quien esté o no, de quien sea el seleccionador, de si nos caen mejor o peor los jugadores que están… es la selección española debutando en un Mundial y eso sirve para reconciliarnos a todos, para que olvidemos nuestras filias y nuestras fobias y nos reunamos en torno al combinado de Luís Enrique para apoyarles.

Reconozco que me faltan tres futbolistas. Gayá que debería haberse quedado y Borja Iglesias y Rodrigo Moreno que deberían haber ido. Todos llevamos un seleccionador dentro y todos hubiéramos hecho nuestra lista. Pero el que manda es Luís Enrique. Ese entrenador que ha querido aislar al grupo de cualquier polémica siendo el centro de atención durante los últimos días.

No estoy nada de acuerdo en la decisión tomada sobre Gayá pero aún así me gusta Luís Enrique. No estoy nada de acuerdo en los modos, muchas veces chulescos, que emplea el seleccionador pero aún así me gusta Luís Enrique. Eso sí, lo del streaming me ha encantado, lo reconozco. Muchas veces nos quejamos de las pocas declaraciones que hacen los protagonistas, de los tópicos que emplean en cada rueda de prensa, de lo poco interesantes que son sus declaraciones. Y ahora llega Luís Enrique con el streaming hablando todos los días y diciendo lo que piensa y también le criticamos. Pues os digo una cosa, me gusta que haya empleado ese método para tratar de conectar con los más jóvenes y para distraer nuestra atención y evitar polémicas en torno a los futbolistas.

Hoy debuta España. Nuestra selección, la de todos, aquella que nos hizo inmensamente feliz en Viena, en Kiev o en Johanesburgo, esa con la que lloramos en Brasil o en Rusia, esa que nos despierta tantos sentimientos buenos o malos porque la llevamos en el fondo de nuestros corazones. Así que… vamos España!!!