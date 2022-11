Hoy con Léleman venía pensando en... si debemos encender las alarmas

Hoy con Leleman venía pensando en… si hay motivo para encender las alarmas después de sumar solo 3 puntos de los últimos 15 en juego.

Es evidente que los últimos resultados no acompañan al juego del equipo. El empate ante la Real Sociedad en su estadio todos los hubiéramos dado por bueno de no ser porque se jugó ante 10 y porque ante el Elche en casa se empató o ante el Mallorca se perdió. Esas si que fueron dos oportunidades desaprovechadas.

¿Hay motivo para pinchar la ilusión con la que afrontábamos el inicio de temporada? Tal vez sí. En este fútbol donde los resultados mandan, sacar 3 puntos de 15 no deja de ser un gran problema. Es cierto que Gattuso nunca ha hablado de Europa y que su trabajo consiste, como él dice, en crear un estilo, darle un carácter al equipo que no tenía, antes que pensar en cotas mayores.

Por eso entiendo lo de los 40 puntos. Quien quiera criticarlo dirá que “el objetivo del Valencia” es no descender. Creo que el italiano lo explicó muy bien. No, cuando dice lo de los 40 puntos no se refiere a que este equipo esté hecho para pelear por evitar el descenso. Sabe Gattuso que su plantilla es excesivamente joven y que la presión que supone vestir la camiseta del Valencia se puede reducir en el momento se sumen los 40 puntos. A eso se refiere. Quien quiera utilizarlo como ariete contra Lim que lo haga. Yo no lo voy a hacer.

Aun así la pregunta sigue siendo si se deben encender las alarmas con los últimos malos resultados. Si y no. Si porque la racha no puede ni debe durar mucho más tempo y no porque las sensaciones que transmite el equipo es que ni mucho menos está muerto. Y yo me quedo con eso. Como dijo Gattuso, el equipo está vivo y cuando uno está vivo antes o después llegarán los buenos momentos. Mientras… tengamos un poco de paciencia…