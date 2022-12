Hoy con Léleman venía pensando en... si creer o no lo que dijo Kiat Lim

Hoy con Leleman venía pensando en… si creerme todo lo que ayer dijo Kiat Lim.

Me gustaría creer que han aprendido de sus errores, me gustaría pensar que todas esas bonitas palabras donde habla de recuperar la conexión con los aficionados son ciertas, me gustaría creer que de verdad van a cambiar su manera de dirigir el Valencia, me gustaría suponer que cuando dice eso de que el objetivo tiene que ser estar en Europa fuera verdad y me gustaría admitir que con Layhoon y Kiat Lim al frente todo va a ser muy distinto.

Eso es lo que me gustaría creer pero me cuesta, lo reconozco. Y pienso que como a la mayoría de los valencianistas. Escuchar después de cinco años calamitosos al hijo del que puso a aquel nefasto presidente y lo mantuvo durante tanto tiempo en el cargo suena poco creíble, lo reconozco.

Por eso me hago una pregunta. ¿Hay que darle el beneficio de la duda? ¿Merece Kiat esos 100 días que se les da a todos los presidentes aunque él no lo sea? Es complicado. Ya sabéis cuál ha sido siempre nuestra línea en Onda Cero Valencia. Lejos de intereses particulares aquí al menos siempre hemos criticado cuando pensábamos que debíamos hacerlo y alabado cuando creíamos que así debía de ser. No somos de meternos en trincheras o hacer campañas a favor ni en contra de nadie. Tampoco hemos querido caer en el populismo o la demagogia de decirle a la gente lo que quiere oír. Tal vez por eso, sinceramente, no sé si confiar o no, si creer o no, si esperar algo diferente o no.

Así que lo mejor será ir viendo cómo discurren los acontecimientos. No me gustó que Kiat hablase de olvidar el pasado porque solo recordándolo es como evitas cometer los mismos errores. Pero aún así veremos que nos depara el futuro y si todo esto responde a un lavado de imagen o de verdad hay voluntad de cambiar las cosas. Como dije ayer: “por sus hechos les conoceréis”. Ni las palabras de Kiat ni las mías servirían para nada. Solo los hechos.