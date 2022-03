Hoy con Léleman venía pensando en… si creer o no creer. Me refiero a la reanudación de las obras del Nuevo Mestalla.

Ayer el Valencia presentaba por registro de entrada toda la documentación necesaria, es decir, los avales y garantías para demostrar que puede hacer frente a los 115 millones de euros que costará el nuevo estadio. Ahora le toca a la Generalitat estudiar la documentación y dar una respuesta.

Entiendo que los aficionados sean escépticos. Viniendo de Meriton cuesta creer que en octubre de este mismo año se reanuden unas obras que llevan más de 13 años paradas. Muchos han sido los intentos y muchos los fracasos. Y si a eso le sumas el historial de falta de credibilidad de los actuales gestores… entiendo que haya escepticismo.

Pero yo quiero creer. Esta vez hay una novedad que antes no había: han caído del cielo, del fondo CVC, 80 millones de euros que tienen que ir destinados si o si a mejora de infraestructuras. Es cierto que no se trata de un regalo ya que el Valencia con este dinero renuncia a una parte de sus derechos audiovisuales a largo plazo pero no cabe duda que es una oportunidad única de terminar con algo que lleva años y años enquistado en la ciudad de Valencia.

Se podrá discutir el proyecto. Habrá a quien le guste más o le guste menos. Yo lo que he visto me agrada si es que al final acaba siendo como está diseñado. Pero lo que no se puede discutir es que ayer el Valencia, presentando la documentación, demostró que va en serio, que tiene la intención de acabar el nuevo estadio. Démosles esta vez un voto de confianza mientras las Instituciones no digan los contrario….