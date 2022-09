Hoy con Léleman venía pensando en... la Copa Davis

Hoy con Leleman venía pensando en… la Copa Davis y Carlitos Alcaraz

No puede llegar en el mejor momento. Sin Rafa Nadal pero con Carlitos Alcaraz reciente ganador del US Open, Valencia va a ser donde estrene el número uno del tenis mundial. Más motivos para disfrutar esta semana del tenis en la Fonteta.

Anoche escuché a Carlitos en Radioestadio Noche con Aitor Gómez. Se le notaba con ganas de representar a España y estar aquí en Valencia. Y las ganas que tenemos nosotros de verle. Me gusta su parecido con Nadal en cuanto a valores. Aunque, evidentemente, hablar del mallorquín son palabras mayores. Y no sé si estoy preparado emocionalmente para que Rafa le dé el relevo a Carlitos.

No conozco al murciano, jamás he hablado con él pero me transmite la misma sensación que Nadal. Un tío con cabeza, sino es imposible con 19 años hacer lo que ha hecho, y al que su triunfo no se le ha subido a la cabeza. Igual son cosas mías pero me da la impresión que los tenistas están hechos de otra pasta. Esa humildad que muchas veces demuestran es rara encontrarla en otras disciplinas como el fútbol. Cuántos jugadores de fútbol vemos constantemente creerse dioses sin haber ganado nunca nada o cuanto postureo, frivolidad o tontería encontramos en su día a día. No digo que todos sean iguales, que no lo son, pero abundar… abundan.

Quizá por eso me guste tanto el tenis, quizá por eso tenga especial ilusión en que Carlitos estrene su número uno del mundo aquí en Valencia, quizá por eso gente como Rafa Nadal representen muchos de los valores que nos gustaría que fomentara el deporte. Son auténticos número uno, conocidos en más sitios del planeta que muchos de esos futbolistas que van de estrellas, esos que no saludan ni se paran a hacerse una foto y que se ponen los auriculares para aislarse del mundo. Así que querido Carlitos, bienvenido a Valencia…