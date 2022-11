Hoy con Léleman venía pensando en... lo del consejero independiente

Hoy con Leleman venía pensando en… la figura del “consejero independiente”

Me gusta que la nueva ley del deporte recoja esa figura del “consejero independiente”. Acostumbrados como estamos con tanta opacidad en el mundo del fútbol y las tropelías de algunos de sus dirigentes o sus dueños, está bien que exista dentro del consejo de administración de los clubes de fútbol alguien que pueda dar una mayor transparencia y claridad de la gestión habiendo sido elegido de forma democrática por los socios.

Porque la ley de sociedades anónimas acabó con la democracia en el fútbol hace ya mucho tiempo. Hasta ese momento los socios tenían la capacidad de decidir quien querían que mandase en su club. Si lo hacía bien, adelante, si lo hacía mal, a la calle. Hoy ya no es así. Lo hemos visto en el Valencia. Lim puede hacer lo que quiera con el club, que para algo lo ha comprado, mientras los valencianistas sufren sus decisiones. Los que de verdad sienten el escudo, los que de verdad quieren al Valencia, poco o nada pueden decir mientras ven como su club se va desangrando. Así está montado esto.

Por eso que cada consejo de administración cuente con un consejero independiente, nombrado por los socios y que no tenga ninguna vinculación con el propietario, es bueno para el fútbol. No es que vaya a tener capacidad de decisión pero si al menos de poder informar de manera conveniente a los socios de todo lo que pase dentro de la institución. Y esto ya supone un paso importante para clubes como el Valencia donde por no saber ya no sabemos ni cuando ni donde se reúne el consejo de administración de la sociedad.

La información es sinónimo de libertad. Las dictaduras lo primero que tratan de controlar y atacar es la libertad de prensa. Ese oscurantismo y manejo de la información les perpetúa en el poder. Así que cuanta más información tengamos… mejor para el Valencia y sus socios…