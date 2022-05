Hoy con Léleman venía pensando en... los comunicados oficiales del Valencia

LEER MÁS Hoy con Léleman venía pensando en... lo del derbi

Tengo la sensación que el Valencia últimamente abusa mucho de ellos hasta el punto incluso de haber perdido credibilidad entre sus aficionados. Para el del reparto de las entradas necesitó varios y es extraño que cada vez que se publica una información salga el Valencia como institución a desmentirla. Porque suele pasar que cuando una institución hace un comunicado oficial lo que en él se dice sea casi como palabra de Dios. En el Valencia ya no pasa. Ayer cuando desmintieron negociación alguna con el Barcelona para la venta de Soler muchos valencianistas a través de sus redes sociales dijeron aquello de “pues entonces es que está vendido”.

Más allá de los comunicados, más allá de si hacen falta o no o de que si abusas de ellos al final podrías llegar a pensar, con tanto comunicado, que si una información no se desmiente es que es verdad. Pero ese no es el problema. El problema es dudar de una institución centenaria cuando afirma algo a través de un comunicado oficial. Y de eso el mayor responsable es Meriton.

Recuerdo que cuando se vendió a Paco Alcácer la presidenta de por aquel entonces, Lay Hoon, dijo aquello de “no queremos vender a Paco Alcácer”. Ya estaba vendido. En una cena Bertomeu y Lim se dieron el sí quiero sin que los dirigentes del Valencia supieran absolutamente nada de aquella operación. Más recientemente el Valencia emitió un comunicado sobre el reparto de las entradas que llevaba al engaño de manera intencionada. Por no hablar de todas las veces en las que el propio Anil ha filtrado noticias que nunca se han producido.

Una falta de credibilidad que llega hasta las instituciones valencianas. De momento y a falta de la reunión de esta tarde, la Generalitat ha tumbado lo del Nuevo Mestalla por falta de garantías eficaces. Y es que ya se hace difícil creer a Meriton… con o sin comunicados oficiales…