Hoy con Léleman venía pensando en... lo del central turco

Hoy con Leleman venía pensando en… lo del central turco.

Es evidente que a todos nos ha sorprendido el fichaje de Cenk Özkacar después de haber estado todo el verano hablando de Denayer, Álvaro González y compañía… Un perfil bajo que viene a complementar la plantilla y no a ser titular. No seré yo quien diga si es bueno o malo, no le he visto ni un solo minuto, aunque es lógico pensar que muy bueno no es cuando en el Olympique de Lyon no ha jugado ni un solo partido.

Pero la explicación, si es que al final es así, es bien sencilla. Para Gattuso no era prioritario reforzar esa posición y ha querido que el esfuerzo económico se haga en otras partes del campo. Si terminan viniendo, como así parece, Bryan Gil y Edinson Cavani, se entenderá el fichaje de Cenk. De lo contrario poco sentido tendría.

En el fútbol somos muy dados a juzgar solo por el nombre. Es normal. Aquel que te suena es bueno y del que no has oído hablar jamás es malo. Lo digo por Adnré Almeida. El portugués tiene 22 años y pese a ser internacional con su selección sub 21, tiene poco nombre. Tal vez mucho futuro, no lo sé, pero nombre poco. De ahí que cuando supimos su nombre y lo comparamos con el de Arthur Melo y sabiendo que lo lleva Mendes no asaltaran muchas dudas.

Pero es que así funciona este nuevo Valencia. El agente portugués ya ha colocado a Samuel Lino para que se foguee y posiblemente haga lo propio con André aunque venga en propiedad y no cedido. Ese es su negocio, revalorizar jugadores de su cartera a través del Valencia. Nada nuevo.

Por eso si viene Bryan y Cavani creeré que además de hacer ese negocio hay alguna intención de recuperar al Valencia para la causa, de llevarlo a puestos de arriba y no solo de hacer el negocio. Si la llegada de Cenk supone eso… bienvenida sea.