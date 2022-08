Hoy con Léleman venía pensando en... los 15 años del Nuevo Mestalla

Hoy con Leleman venía pensando en... los 15 años del Nuevo Mestalla.

Que hoy 1 de agosto de 2022 se cumplen 15 años exactos desde que comenzaran las obras del Nuevo Mestalla. Desde entonces hasta hoy han pasado tantas cosas, y ninguna buena, que cada vez que alguien dice que se van a reanudar… no nos lo creemos.

15 años de un nuevo estadio que empezó siendo una obra faraónica, de 350 millones de euros, y que con el tiempo, después de ser parado en 2009, ha ido sufriendo numerosos rediseños y retoques hasta no parecerse en nada a lo que iba a ser. Y así seguimos.

Es evidente que Lim jamás tuvo la intención de finalizarlo. Ni cuando llegó ni hasta que no aparecieron los famosos 80 millones de euros del fondo CVC. Sin esa inyección no estaríamos hablando de reanudar las obras y de ahí que haya tanto escepticismo. Pero es el momento, hay que aprovechar si o si esos 80 millones de euros que solo pueden ir destinados a la mejora de infraestructuras.

Mientras seguimos con el debate de la capacidad, el tiempo sigue pasando. Sigo pensando que un estadio de 70.000 espectadores es una locura. Y me da rabia que algunos de los que piensan diferente a mi me cataloguen como “defensor de Meriton”. No, no soy defensor ni de Meriton ni de nadie. Quien nos haya escuchado lo sabrá. Ni lo fuimos a su llegada ni lo vamos a ser ahora. Lo bueno de ser independiente es que puedes pensar por ti mismo y unas veces darles la razón y otras negársela. Lo otro es el mismo pensamiento único que ellos, Meriton, han tratado de imponer en el Valencia.

No es momento de guerras o de bandos, es momento de diálogo y de tratar de buscar soluciones para que no pasen otros 15 años más sin que eso que arrancó un 1 de agosto de 2007 se termine. Aunque ya nada tenga que ver con aquel faraónico diseño…