Hallan muerto a un agricultor en la marjal de Pego-Oliva (Valencia) tras las inundaciones

Trabajadores de una empresa de Oliva (Valencia) han hallado a primera hora de este martes el cadáver de un agricultor en una parcela de la marjal de Pego-Oliva, una de las zonas más dañadas por las inundaciones de la dana Adam, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Se investiga si la muerte de este hombre está relacionada con ese episodio de lluvias torrenciales o responde a otras circunstancias, según fuentes conocedoras del caso.

Unos trabajadores de una empresa próxima han encontrado el cuerpo de un hombre en un campo cercano a la carretera N-332 en el término de Oliva antes de las diez de la mañana de hoy y han dado aviso del hallazgo.

Según la Guardia Civil, al parecer el agricultor habría acudido a su parcela y sufrido un problema de salud que le provocó la muerte. En estos momentos se está a la espera del levantamiento del cadáver.