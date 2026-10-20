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Hallan muerto a un agricultor en la marjal de Pego-Oliva (Valencia) tras las inundaciones

Se investiga si el fallecimiento está relacionado con ese episodio de lluvias torrenciales

EFE

València |

Imagen de este lunes de las inundaciones en La Marina y La Safor.
Imagen de este lunes de las inundaciones en La Marina y La Safor. | EFE/ Eva Batalla

Trabajadores de una empresa de Oliva (Valencia) han hallado a primera hora de este martes el cadáver de un agricultor en una parcela de la marjal de Pego-Oliva, una de las zonas más dañadas por las inundaciones de la dana Adam, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Se investiga si la muerte de este hombre está relacionada con ese episodio de lluvias torrenciales o responde a otras circunstancias, según fuentes conocedoras del caso.

Unos trabajadores de una empresa próxima han encontrado el cuerpo de un hombre en un campo cercano a la carretera N-332 en el término de Oliva antes de las diez de la mañana de hoy y han dado aviso del hallazgo.

Según la Guardia Civil, al parecer el agricultor habría acudido a su parcela y sufrido un problema de salud que le provocó la muerte. En estos momentos se está a la espera del levantamiento del cadáver.

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