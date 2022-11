Hablan los entrenadores y capitanas en la previa del derbi Teika

El sábado a las 18:15 se disputa en Mestalla el derbi Teika entre el Valencia CF femenino y el Levante UD femenino. Y hoy han comparecido en rueda de prensa los entrenadores de ambos equipos, Andrea Esteban y José Luís Sánchez Vera junto a las capitanas Marta Carro y María Alharilla.

Para la entrenadora valencianista "somos dos equipos valientes que intentan ser protagonistas. Espero un pulso de dos equipos que quieren lo mismo y vamos a ver quien gana. Espero un partido bonito y los dos venimos en dinámicas positivas aunque nosotras vengamos de una derrota. Tenemos que abstraernos de esa derrota y plasmas nuestra mejor versión o no conseguiremos sacar una victoria en Mestalla". Mientras que el técnico del Levante destacaba que "somos dos equipos en tendencia positiva. Ponemos en valor a nuestro rival, ha tenido partidos de muy bien nivel. Está siendo protagonista sintiéndose cómodo con balón. El Levante va a ser un equipo valiente intentando ir a por ellas desde el primer minuto siendo protagonistas".

Por su parte la capitana del Valencia Marta Carro afirmaba que "es un partido especial, importante. No es mi primer derbi en Mestalla pero si el primero que puedo jugar. Se queda para la historia. Llevamos un mes pensando en jugar aquí desde que se anunció y va a ser memorable". Mientras que María Alharilla destacaba que "coincido en que jugar aquí va a se un plus con la gente apoyándonos. Se va a notar mucho y para mejor. Va a ser mucho más bonito y emocionante y nos hace vivirlo de una manera más especial".

Respecto a la motivación extra que puede suponer jugar en Mestalla, Andrea Esteban reconocía que "hay que darles tranquilidad para que esa motivación no te lleve a precipitarte. Tenemos más que ganar que perder aunque es verdad que si tocas demasiado la fibra te puedes pasar. Intentamos transmitir que son tres puntos más aunque es un partido en Mestalla y no sabes cuántas veces más lo vas a vivir". Por su parte José Luís Sánchez Vera decía sentirse "un privilegiado por vivir un Valencia-Levante. Es bueno que se puedan vivir en estos grandes estadios. El del sábado no lo he pisado y tengo mucha ilusión por hacerlo".

La capitana valencianista reconocía que "siempre hemos soñado jugar en Mestalla. Somos futbolistas por poder jugar partidos como el del sábado. Es un derbi y vamos a estar concentradas esperando que la afición esté ahí apoyándonos". Mientras que para María Alharilla, capitana granota el del sábado es un buen momento para que la gente se enganche al fútbol femenino: "el fútbol femenino está en auge y se ve. Todo el que ve un partido femenino se engancha. El escenario del domingo es ideal para que se enganchen".