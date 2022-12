Goleada del Valencia en su primer amistoso

Primero de los cuatro amistosos que disputará el Valencia CF en este parón por el Mundial de Qatar 2022. Ha sido este viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el Antonio Puchades con entrada solo para prensa y ante el Leeds Sub 21 al que se le ha goleado 8 a 0 con 3 goles de Marcos André, Samu Castillejo, Fran Pérez en dos ocasiones, Martín Tejón y Hugo Duro.

Finalmente no hemos visto a Jose Luis Gayá ya que Gattuso no ha querido que el capitán valencianista jugara por no creer conveniente el forzar al lateral zurdo de Pedreguer. tampoco han jugado Mouctar Diakhaby, en su última fase de recuperación ni a Foulquier con problemas musculares durante la semana