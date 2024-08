El Gobierno valenciano no descarta prorrogar los presupuestos autonómicos pero confía en su aprobación

La intención del Gobierno valenciano es presentar "en tiempo y forma" los presupuestos de la Generalitat para 2025. Así lo ha manifestado la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que se ha celebrado este jueves tras el periodo vacacional.

"Tenemos toda la intención de presentar los mejores presupuestos", ha apuntado, al tiempo que ha matizado que, en esta ocasión, el Consell lo integra "un solo partido", el PP, tras la salida de Vox. Al respecto, se ha mostrado confiada en que el 31 de octubre se registrarán en Les Corts pero no ha descartado la posibilidad de una prórroga de los actuales si al final no hay acuerdo. "Sería irresponsable no pensar en ello", ha puntualizado.

Merino ha asegurado que se está "trabajando" desde "antes del verano" en la elaboración de las cuentas que, según ha explicado, tendrán a los ciudadanos "en el centro de las políticas". "El mayor peso se dirigirá hacia los servicios públicos fundamentales".

La portavoz ha añadido que confía en que las formaciones fuera del Consell --Vox, PSPV y Compromís-- "no tengan aún decidido el voto" hacia esos presupuestos y ha defendido la necesidad de "estudiarlos cuando se presenten". "Nosotros estamos por el diálogo y el consenso", ha afirmado.

"Espero que los estudien, que los intenten mejorar y que los aprueben o, al menos, que se abstengan", ha declarado Merino.