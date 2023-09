El gimnasio, las gafas o el dentista: nuevas deducciones fiscales para rentas inferiores a 32.000 euros en la Comunitat Valenciana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves una serie de deducciones fiscales, en el IRPF y en lo que se refiere al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que podrán beneficiar, según el Ejecutivo, "a casi el 90% de los valencianos".

Estas medidas se incluirán en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2024 -que ha salido ya a exposición pública para recibir aportaciones-, y que suponen un "segundo paso", según Mazón, en la "rebaja fiscal" prometida por el nuevo Consell de PP y Vox, tras la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.

"Es una propuesta abierta al diálogo", ha apuntado Mazón, al tiempo que ha defendido que son "medidas de alivio de la presión fiscal dirigidas a las familias que más lo necesitan" y que a la vez "incentivarán la actividad económica".

Deducciones

- Gastos vinculados a la salud bucodental, a la salud mental y para el deporte, como el gimnasio o por estar federado: deducción del 30 %, hasta 150 euros.

- Gastos por compra de cristales graduados, lentillas y soluciones de limpieza: 30 %, hasta 100 euros.

- Gastos generados por miembros de la unidad familiar con enfermedades crónicas de alta complejidad (enfermedades raras): hasta 100 euros. Si la unidad familiar es familia numerosa o monoparental, hasta 150 euros.

- Gastos generados por miembros de la unidad familiar con diagnóstico de daño cerebral adquirido o alzhéimer: hasta 100 euros, o hasta 150 si es familia numerosa o monoparental.

Beneficiarios

- Declaraciones de la renta individuales de hasta 32.000 euros y conjuntas de hasta 48.000.

¿Desde cuándo?

- Se aplicarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.

Impuesto de transmisiones patrimoniales

- Reducción del 25 % a jóvenes menores de 35 años que compren una vivienda de menos de 180.000 euros: el tipo pasará del 8 % actual al 6 %.

- Ciudadanos valencianos que adquieran para vivienda habitual una de protección oficial en régimen general que tenga un precio inferior a 180.000 euros: tipo superreducido del 6 %.

- Valencianos que compren para vivienda habitual una de protección oficial de régimen especial y las familias numerosas, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género que compren un inmueble de menos de 180.000 euros: el tipo pasa del 4 % al 3 %, también contemplado en estas deducciones fiscales.

"Es una cortina de humo"

El portavoz adjunto del PSPV-PSOE en Les Corts, Arcadi España, cree que el anuncio del Consell es "una cortina de humo en términos presupuestarios": "Hay que ser serios. Vamos a hacer un batería de preguntas en Les Corts para ver los cálculos que hacen".

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado como "decepcionantes" las medidas de Mazón: "Dice que pueden llegar a un 87% de la población pero no llegarán porque se quedarán fuera familias que no hacen Declaración de la Renta porque no tienen suficientes ingresos y familias que sí la presentan pero tienen ingresos tan bajos que no podrán beneficiarse de esas deducciones".

Compromís le pone un reto al Consell: "Si tan interesados están en implementar estas medidas, que lo hagan como ayudas directas".