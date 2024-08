La Generalitat dispensará gratis un sensor químico para drogas de sumisión en los Puntos Violeta de más de 80 municipios valencianos

A partir de ahora, los Puntos Violeta de ayuda y atención a las víctimas de la Comunitat Valenciana contarán con un sistema que permite la detección de drogas en las bebidas. Se trata de unos viales que, en el momento en que entran en contacto con una bebida contaminada, cambian inmediatamente de color. La Generalitat dispensará este sensor químico, gratuitamente, en los más de 80 Puntos Violeta con los que contarán los municipios valencianos. Esta iniciativa, se estrenará en el próximo 'Medusa Sunbeach Festival'.

Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha asistido a la demostración de estos dispositivos y ha explicado que el objetivo principal es la "detección, prevención y disuasión de los agresores", ya que "entre el 35 y el 40% de los delitos sexuales se producen mediante sumisión química".

El siguiente paso de este proyecto, desarrollado por la Universidad de València y la Universitat Politècnica de València en colaboración con la Policía Local y el grupo GAMMA, es trasladar esos viales a unas pulseras que permitan a los asistentes comprobar sus propias consumiciones. Además, mientras el sensor no de positivo, no se anula, permitiendo una mayor usabilidad; un avance importante respecto a otros mecanismos de un solo uso. Se trata de la primera spin off interuniversitaria, denominada Celentis, lo que permitirá la actualización constante de este dispositivo a las nuevas drogas que surjan y que haya en la calle.

Protocolo de actuación contra las violencias sexuales

Esta nueva medida se suma a las ya contempladas en el ‘Protocolo de actuación contra las Violencias Sexuales en espacios de ocio de la Comunitat Valenciana’. La vicepresidenta ha mencionado otras iniciativas incluidas “en la campaña global que estamos desarrollando desde la Generalitat” para prevenir los delitos sexuales, como el teléfono de atención 900 22 00 22, puesto en marcha el pasado mes de marzo.

Además, se espera que “vean la luz tres nuevos Centros de Atención Integral 24 horas para Víctimas de Agresión Sexual en Alicante, Castelló de la Plana y València antes de que finalice el año”.

Datos de agresiones sexuales mediante sumisión química

“Entre el 35% y el 40% de las agresiones sexuales se producen mediante sumisión química atendidas de manera oficial”, ha explicado Camarero. Podría sumarse “la sospecha de una cifra, todavía mayor, que va más allá de los registros oficiales”, pues las drogas más utilizadas en estos casos, desaparecen del cuerpo de la víctimas en una media de tiempo de una hora.

Según datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en el 88 % de las denuncias por agresión sexual se detecta la presencia de alguna sustancia, siendo la más frecuente el alcohol (61,7 %), seguido de los fármacos (40,2 %) y de las drogas ilícitas (27,1 %).