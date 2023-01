Gayá: "A todos nos gustaría que hubiera un bloque pero no es algo que yo pueda controlar"

José Luís Gayá, capitán del Valencia, ha hablado en la previa del encuentro de semifinales de la Supercopa de España ante el Real Madrid. El de Pedreguer ya estuvo presente hace dos años en una semis de Supercopa que le enfrentaron también al equipo madridista. Recuerda el lateral zurdo que "nos pasaron por encima, fueron muy superiores y no estuvimos a la altura. El ambiente no fue el mejor pero vamos a luchar y darlo todo y estoy seguro que no va a ser como la última vez. Nos vamos a dejar todo lo que tenemos y le vamos a hacer un partido muy complicado al Real Madrid para poder pasar".

De aquel partido solo quedan tres jugadores en la plantilla lo que demuestra que el Valencia está continuamente renovándose, una circunstancia que no es la mejor para un equipo que debería aspirar a Europa. Sobre esa imposibilidad de mantener el bloque a lo largo de los años, Gayá afirmaba que "a todos nos gustaría que hubiese un bloque. Solo quedan tres jugadores y no es un dato bueno pero no es algo que yo pueda controlar. Nosotros nos tenemos que centrar en el partido de mañana".

Experimentar una mejoría

Para poder doblegar al Real Madrid, el Valencia deberá mejorar el juego de sus dos últimos partidos. El capitán tiene claro que "vamos a intentar que sea un punto de inflexión para lo que queda. Venimos de dos derrotas en liga muy dolorosas y tenemos ganas de cambiar esta situación. Es un ejemplo del cual tenemos que salir a muerte, respetando al rival pero con la intención de ganarles. Lo afrontamos con mucha ilusión y ganas de jugar la final que seria especial y a la gente le haría mucha ilusión". Y añadía que "cuando vienes de dos derrotas no es una situación fácil pero en estos momentos en que no están saliendo las cosas es cuando tenemos que estar más juntos, repasar lo que no hacemos bien y mejorar. Deberíamos tener mas puntos de los que tenemos pero esta es otra competición que no tiene nada que ver".

Como capitán del equipo, su ilusión es "ganar mañana e intentar estar en otra final y ganarla. Esa es la ilusión que tenemos todos y venimos con muchas ganas y ojalá podamos levantar este título". Y para ello espera "un partido complicado, deberemos hacer nuestro mejor futbol para estar en la final. Debemos estar a nuestro mejor nivel. Que haya muchos aficionados del Real Madrid no nos gusta y tendremos que luchar contra ello también".