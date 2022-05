Gayá: "Estamos en el proceso de renovación, estoy tranquilo"

Jose Luis Gayá sigue siendo uno de los jugadores con más tirón a nivel nacional e internacional y fruto de ello este fue protagonista junto a Jorge Valdano de una extensa entrevista en el programa "Universo Valdano" que se emite en Vamos. El capitán valencianista, en una entrevista grabada el pasado día 5 de mayo, ha departido sobre todos los temas en torno a su persona, desde su capitanía, su sentimiento, la final de Copa y su sentimiento por el club que capitanea.

Ofertas por Gayá

"Es verdad que todos los veranos suenan siempre cosas, ya estoy acostumbrado un poco a que suenen equipos pero siempre he dicho que estoy tranquilo, mi renovación la llevan mis representantes, yo solo estoy centrado en jugar y no pienso en otra cosa. Estamos en un proceso de negociación, me queda un año más e iremos viendo. Es normal que haya equipos interesados también con Carlos Soler pero yo no estoy en su cabeza".

Sentimiento y capitanía

"Mi padre me dijo que por el único equipo que haría el esfuerzo de llevarme cuando empezaba era el Valencia, a pesar de que había equipos como el Elche, el Alicante o el Hércules muchos mas cercanos en distancia (Pedreguer) pero mucho más cercano al sentimiento". "El amor que tiene a este club la gente es increíble y para mi es especial ser capitán de este equipo".

Salida de Marcelino

"No fue fácil la salida de Marcelino, porque veníamos de levantar el titulo de Copa, entrar en Champions dos años consecutivos y porque se veía que era un equipo que iba creciendo, entonces fue muy duro superarlo y al final pues es lo que hay".

Las lagrimas en la Copa

"Al final fueron momentos muy duros y el hecho de poder acercarme de ver a la gente, la cara de la gente que estaba como yo, al final yo era uno más y me sentí muy reflejado con todo lo que estaba viendo, es algo que no podía evitar y durante toda la vuelta que di no pude parar de llorar y eso que a mi no me gusta dar la sensación de estar mal pero fue algo que no podía aguantar".