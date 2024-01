Gayá: "Ya dije que este equipo no se parecería al del año anterior"

Vicente y Gayá han compartido una entrevista en los medios oficiales del club. El motivo es que Gayá ha superado con 341 partidos con el Valencia la marca del ex valencianista Vicente Rodríguez. El siguiente al que alcanzará el de Pedreguer será a Amedeo Carboni que jugó 350 encuentros con la elástica valencianista.

"No hay nada que hablar de Mestalla. Desde siempre fueran bien o mal las cosas siempre ha respondido. Ahora ha habido una época en la que el equipo no ha estado bien y Mestalla ha respondido. En nuestra época también se llenaba el campo pero tenían un motivo que era que estábamos a punto de ganar títulos. Ahora aún no estando bien el equipo, la gente ha seguido respondiendo incluso más que antes", afirmaba Vicente Rodríguez.

Mientras José Luís Gayá reconocía que "en los momentos complicados de verdad es cuando se puede medir a una afición. En las buenas están todos. Es verdad que el año pasado en la situación tan complicada y delicada, Mestalla estuvo con nosotros. Lo fácil habría sido lo otro con el equipo abajo y fue todo lo contrario".

Sobre Rubén Baraja con quien compartió vestuario Vicente aseguraba que "es un tío serio, comprometido y muy ordenado. Le gusta que el equipo esté juntito en el campo, bien ordenado. Ha aprendido mucho de Rafa Benítez".

Y para Gayá "ya se está viendo a un Valencia que sabe a lo que juega. Es verdad que el año pasado llegó en una situación muy complicada y no tuvimos tiempo para trabajar pero es verdad que desde pretemporada yo ya sentí otra cosa. En alguna entrevista que hice en aquel entonces ya dije que el equipo este año no se iba a parecer en nada a lo que vivimos el año anterior".