Gattuso: "Para mí sería muy fácil hablar de lo que me falta, pero yo soy el primer responsable"

El Valencia sigue sumido en una crisis de resultados. Pese a adelantarse en dos ocasiones en el marcador fue incapaz de vencer al Almería en Mestalla. Un empate que dejó insatisfecho a los valencianistas y el técnico no quiso buscar excusas en la falta de fichajes en este mercado invernal. "Es una pregunta que es para el club o para el Director de Fútbol. No quiero hacer polémica en este momento. Es un momento de dificultad y mi prioridad es poner al equipo mejor, dar más consistencia al equipo. En este momento para mí sería fácil decir no tengo jugadores y hacer polémica… pero en este momento el club sabe que yo respeto lo que me dice el club del Fair Play Financiero. Hemos mirado jugadores y el club sabe lo que tenemos que hacer, pero tengo que respetar la situación económica. Para mí sería muy fácil hablar de lo que me falta, pero yo soy el primer responsable y esa es la realidad", afirmaba Gattuso.

Fragilidad y bloqueo mental

Sobre el empate reconocía el italiano la fragilidad de su equipo. "Pienso que cuando te pones dos veces por delante en un partido como hoy, y conseguimos dos goles como los hemos buscado, ha sido muy fácil que nos empaten. Un balón parado y otras ocasiones y nos hacen daño con muy poco".

E insistía nuevamente en el problema mental al afirmar que "cuando se habla de futbolista se habla de mentalidad, de estar listo, no es solo un problema técnico, táctico o mental, va todo en la misma dirección. Lo que vemos es que con poco nos generan mucho daño. Teníamos el partido controlado y con un balón parado nos marcan. Lo había repasado esta mañana y hemos recibido el gol. El Almería es un equipo que juega con todos, pero hoy no le dejamos en el primer tiempo porque les hemos presionamos bien, pero nos faltó continuidad porque los partidos duran 90 minutos".

Y admitía su preocupación de haber conseguido solo una victoria en los últimos nueve encuentros de LaLiga. "Estoy preocupado porque soy el entrenador. Si no ganas un partido como hoy tienes que preocuparte. A la afición solo darle las gracias: 34.000 personas hoy con el frío que hacía. Estoy preocupado porque cuando no ganas este tipo de partido el entrenador no puede estar más que preocupado", aseguraba el técnico.

Buscar soluciones

Reconoce el entrenador que es momento de buscar soluciones a esa fragilidad mental. "Las soluciones de mejorar en el nivel de fragilidad porque el problema no es de hoy, nos ha pasado otras veces estando en ventaja. En esta temporada otras veces hemos estado en ventaja y nos han marcado gol. El equipo tiene que mejorar en esto. Nos ha pasado más veces que tenemos el partido en la mano y por una pequeña cosa perdemos la ventaja".

Prioridad la Copa

Con el encuentro del jueves ante el Athletic Club de Copa y la mala situación en LaLiga, Gattuso insiste en que ahora mismo la prioridad es la Copa, lo más inminente. "La prioridad ahora son los Cuartos de Final de la Copa del Rey y después pensaremos en el Real Valladolid. Cuando tienes un problema tienes que pensar a corto plazo. Con lo que tenemos preparamos el partido contra el Athletic de Bilbao y luego pensamos en el Real Valladolid".