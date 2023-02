Gabriel Paulista se disculpa por la patada a Vinicius

Gabriel Paulista ha querido pedir disculpas tras la patada a Vinicius que supuso su expulsión en el encuentro disputado en el Bernabeu. A través de su instagram ha publicado un mensaje en el que dice "acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros".

Sanción de dos partidos

El colegiado Alberola Rojas recogió en el acta que "en el minuto 72 el jugador (5) Armando De Abreu, Gabriel fue expulsado por el siguiente motivo: Dar una patada a un adversario sin opción de disputar el balón, con uso de fuerza excesiva". El Comité de Competición ha sancionado al central con dos partidos.