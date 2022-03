De la Fuente: "Bryan Gil aún no ha tocado techo"

El seleccionador nacional sub 21 quiso agradecer la oportunidad que le está brindando el Valencia a Bryan Gil, uno de los indiscutibles en su equipo. Para Luís de la Fuente "es un jugador de esos que si apuestas por él no fallas nunca. Porque son muy buenos. Ha entrado con una fuerza mental fantástica en el equipo (el Valencia) y yo creo que todavía no ha tocado techo".

Bryan en apenas tres meses ya es uno de los futbolistas más queridos por la afición valencianista. Llegó procedente del Tottenham cedido sin opción de compra. El equipo inglés pagó 30 millones por su fichaje.