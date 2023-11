Fran Pérez quiere marcar en Mestalla: "La sensación debe ser guapísima"

Fran Pérez estuvo a punto de salir cedido al Elche el pasado verano. Sin embargo finalmente se quedó en el Valencia y ya se ha ganado un sitio en el once titular de Rubén Baraja. Desde la concentración de la selección española sub 21 nos atiende en una entrevista para Onda Deportiva Valencia con el fin de conocer un poco mejor quien es Fran Pérez.

En el momento de realizar la entrevista, el valencianista viene de ser llamado por Luís de la Fuente para entrenar con la selección española absoluta. Una grata sorpresa. "Sí, sí, sí. Ha sido de repente venir aquí a un entrenamiento normal y me ha dicho el míster, Santi que entrenaba con ellos. Me he puesto las botas, me he cambiado rápido, he ido para abajo y he entrenador. Ha sido sorprendente, me he quedado así un poquito sin aire, pero nada, me he puesto las botas, al final es fútbol. Súper contento, súper emocionado y de esto se trata, de seguir sumando experiencias. Los entrenamientos se parecen bastante porque los mecanismos son muy parecidos pero el salto de calidad se nota aunque los compañeros de la sub 21 son también muy bueno".

Antes el pasado verano estuvo casi cedido al Elche. No salió, convenció a Baraja y le llegó la llamada de la sub 21. Si le dicen todo lo que iba a vivir cuando tenía las maletas hechas no se lo cree. "No, no, no, y tanto que no me lo creo. Creo que eso solo tiene una palabra: fútbol. Allí en el Elche se dio la situación esa que estaba a punto de salir, no se dieron las circunstancias y me centré aquí en darlo todo, en trabajar, Quedarme aquí en mi ciudad, que realmente es donde quiero estar y centrarme en darlo todo. Intentar convencer al míster y por suerte se están dando bien dando las cosas".

Fran Pérez es uno de los integrantes de lo que se ha llamado "la quinta del Pipo". A ellos les hace gracia. "Lo he leído por ahí, la Quinta del Pipo, la Quinta del Pipo, sí, a veces bromeamos en el vestuario sobre eso. Mola pero son más los compañeros. Dicen mira los chavales, la Quinta del Pipo… los compañeros bromean mucho".

Fran Pérez es el hijo de Rufete, aquel interior derecho que triunfó en el Valencia que conquistó dos Ligas y una UEFA de la mano de Rafa Benítez. Fran lleva con mucho orgullo ser su hijo. "Yo siempre lo he dicho, cuando me preguntan por mi padre, que para mí es un orgullo. Vestir la camiseta del Valencia y jugar en mi ciudad, donde he nacido pues la verdad que es un auténtico orgullo y un sueño", asegura.

Y desde bien pequeño y siendo hijo de padre futbolista le dio por el balón. Recuerda Fran Pérez cuando acompañaba a su padre a los entrenamientos "desde súper pequeñito, es más, ellos, esa época de Valencia, muchas veces entrenaron en el Puchades, ¿no? Donde curiosamente, justamente, ahora entrenamos nosotros. Hay fotos de mí de niño entrando por el Puchades y ahora estoy entrenando yo, ¿no? Una alegría inmensa, la verdad".

Hay un video de la celebración de la Liga en Mestalla donde aparece a brazos de su padre junto al que ahora es su entrenador. Fran Pérez lo ha visto aunque "obviamente no me acuerdo, era una ratilla, ¿no? Pero es una locura. Si lo piensas..."

Entró en la Academia con nueve años aunque "si te digo la verdad, cuando entré en Valencia, de muy pequeñito, con 9-10 años pensaba en disfrutar. Ir ahí a los entrenamientos porque me gustaba el fútbol, pero conforme me fui haciendo mayor y ya fui quemando e

etapas y ya me subieron con los juveniles aunque no me tocaba por edad,y yo dije, uy, ¿y por qué no soñar a lo grande? ¿Y por qué no puedo jugar yo en el primer equipo? Y ya conforme me hacía mayor se iban formando mis sueños. Y con 15 añitos o así, ya cuando me subíeron al juvenil, dije, ¿por qué no puedo triunfar aquí en el Valencia y por qué no puedo hacer cosas grandes? Y así está siendo. Ojalá sean muchos años más y que vengan cosas muy bonitas con el Valencia".

Reconoce el valencianista que su padre de vez en cuando le da algún consejo "si le pregunto sobre fútbol y cualquier cosa, él siempre me da buenos consejos". Y bromea con su padre cuando "a lo mejor he llegado del partido y se me ha ido muy lejos un centro me dice que él ponía muy buenos centros. Yo ya le alcanzaré (ríe)".

Aunque no cabe duda que su padre es un ejemplo a seguir por él ambos tienen características que les diferencian. Fran Pérez es más habilidoso con el balón. "Sí, bueno, tenemos nuestras diferencias. Yo me considero un jugador que tengo un buen uno contra uno, habilidoso, como tú has dicho. En lo que nos parecemos es que los dos creo que somos muy trabajadores. Y muy rápidos, muy verticales y yo creo que eso lo llevo en la sangre", dice el valencianista.

En lo que si tiene cierto parecido con Rufete es en su persistencia. Aunque tenga un día malo, Fran Pérez lo intenta una y otra vez. Como el día del Cádiz en Mestalla donde no le salieron las cosas. "El día del Cádiz no tuve fortuna en los últimos diez minutos en acertar la decisión correcta, si no me iba con un gol y el equipo hubiese ganado 4-0 seguro.", En cualquier caso reconoce que no va a parar de intentarlo porque es lo que Baraja les pide a sus extremos. "A los extremos de este equipo les dice que encaren, que lo sigan intentando, que si lo intentas y fallas, que no pasa nada. Que no te arrugues. El míster nos refuerza en eso".

Pese a que el día del Cádiz no fue su día, en San Mamés brilló y anotó su primer gol de la temporada. "Llevaba tiempo ya ahí cerquita del gol, relamiéndome los labios y por fin llegó en Bilbao", afirma. Antes, con la sub 21 hizo un verdadero golazo. "Ojalá hubiese metido algún gol de los que llevo esta temporada en Mestalla, porque me falta ahora meter gol en Mestalla y ver la sensación. La sensación que es meter en Mestalla, que seguro que es guapísimo. Tengo muchas ganas de meter un gol en Mestalla delante de todo el mundo".

Es curioso. Fran Pérez acudía con su abuelo al palco de Mestalla a ver a su padre. Y ahora van a verle a él. "Mis abuelos son súper valencianistas. Iban a ver a mi padre y ahora están super emocionados cuando van a verme a mi".

Y como bien valenciano reconoce que de vez en cuando se anima a hacer paellas. "A ver, en casa cuando hacemos paellitas suele cocinar mi padre, pero algún día que la he hecho yo no me sale mala. Mi padre la verdad es que es un cocinitas".

Ahora mientras se prepara para jugar con la sub 21, no olvida que en dos semanas se enfrentarán al Celta en Mestalla tratando de olvidar lo que sucedió en el Bernabéu. "Lo dije allí. Fue un partido complicado. En la primera parte estuvimos bien y si llegamos a meter las nuestras igual es diferente".