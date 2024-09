FAMPA reclama medidas urgentes a la Consellería de Educación ante los problemas detectados en el servicio de transporte escolar

FAMPA-Valencia ha alertado de las incidencias detectadas en esta primera semana de curso en el transporte escolar especialmente en la provincia de Valencia. Aseguran que los autobuses no garantizan el acceso a una educación de calidad y con seguridad puesto que en algunos casos llegan con retraso, no tienen capacidad para todo el alumnado, no disponen de rampas o no cuentan con aire acondicionado.

También se ha detectado en algún caso que han acudido dos autobuses pero sin monitor para el autobús extra o que los autobuses son demasiado grandes no pudiendo circular por el recorrido previsto. El presidente de FAMPA, Rubén Pacheco, reclama a la consellería de Educación que ponga solución ante los problemas que han vuelto a producirse.

Además de la afección que los problemas detectados suponen para las familias recuerda Pacheco que para el alumnado de educación especial afectado supone un problema para su rutina. Asegura que los centros educativos también están trasladando las incidencias detectadas a la Consellería de Educación.