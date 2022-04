Las explicaciones del Valencia al reparto de las entradas de la Final

El Valencia no tiene previsto realizar ningún comunicado público al respecto de la polémica suscitada en el reparto de las entradas para la Final de Copa de La Cartuja y reitera que la información aportada es verídica en su totalidad. Según fuentes del club, la explicación para que solo haya 12.757 entradas a la venta para el socio en general, es decir para los socios que cumplen el requisito de antigüedad y asistencia (que son 13.565), es porque a ese número hay que sumar la venta a abonados vips (que son abonados también en Mestalla), Asociación de Futbolistas del Valencia CF, jugadores de Academia VCF y escuelas conveniadas, Asociación Pequeño Accionista y empleados (en total 4.740 entradas) hasta llegar a las 17.497 entradas de las que hablaba el comunicado que saldrían a la venta.

Al margen de esas, hay entradas para plantilla, familias, patrocinadores y otros exfutbolistas (fuera de la Asociación de Futbolistas) que se sitúan entre Preferencia y Fondo (no en la grada del Gol Norte). En insisten que pese a tener menos aforo La Cartuja que el Villamarín en esta ocasión hay más entradas a la venta para el socio en general ya que la cifra se sitúa en 12.757 por las 12.106 del año 2019.

También según fuentes oficiales del Valencia no se trata de ningún error informático ni hay problema con la privacidad ya que no comprometen a ningún abonado. E insisten en que en 2019 también fueron accesibles para todos. Además afirman que en caso de que no se vendieran todas las entradas a la venta se daría opción a comprar entradas a todos los abonados.