Esta es la denuncia del Departamento de Integridad contra Javier Solís

El Departamento de Integridad perteneciente a la RFEF ha remitido una carta hacía el Comité de Competición del mismo organismo en relación a las palabras del director corporativo y portavoz del Valencia CF, Javier Solís, donde cargaba contra la actuación del colegiado Del Cerro Grande tras su actuación en Mestalla contra el Sevilla con el objeto de si se considera constitutivo de abrir un expediente disciplinario además de depuración de responsabilidades tipificadas en el código disciplinario.

Una carta en la que Integridad recuerda las palabras de Solís que manifestaba, "salimos absolutamente disgustados, cabreados. Hemos vivido una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. No solamente el penalti que nos han birlado, porque no tiene otra palabra, ha sido un robo. Aparte, además a cámara lenta porque ha estado el VAR por medio. Ha ido el árbitro a verlo y, con toda la soberbia del mundo, encima está explicando a nuestro capitán Gayà que la mano está así. Estamos absolutamente hartos. Huele muy mal. Huele muy mal el fútbol. No solamente la segunda acción que volvía a poder ponerte en el partido, la primera hay una zancadilla y un amago de brazo sobre Yunus. Yo creo que hoy el árbitro, cuando llegue a casa y vea las imágenes le debe de costar dormir, porque es una auténtica vergüenza en mayúsculas. Estamos absolutamente molestos, asqueados. Incluso. No nos merecemos el arbitraje que estamos sufriendo esta temporada…. Son 17 fallos graves del VAR. El equipo está abajo y no puedes criticar únicamente a los árbitros, pero es una auténtica vergüenza ver lo que hemos visto hoy en el campo. La revisión de las imágenes, la postura del árbitro diciendo eso son manos. Hemos visto aquí manos en rebote, como la de Paulista cuando se le iba fuera. Voy hablar de robo. Es un auténtico robo. Todos los equipos sufrimos el nivel de este arbitraje en este país. Es absolutamente flagrante estoy viendo ahora mismo las imágenes…es que es que debo de contenerme".

Dichas declaraciones podrían tener una sanción de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros, tal y como recoge dicha carta apelando al articulo 106 del código disciplinario que alude a "Declaraciones a través de cualquier medio sobre los miembros del colectivo arbitral o miembros de los órganos de garantías normativas" concluyendo que que "las mismas podrían suponer un atentado contra la honradez e imparcialidad de un miembro del colectivo arbitral, en concreto, el árbitro designado para el partido, así como del propio colectivo arbitral, en general".

Pincha aquí para ver el documento de la denuncia