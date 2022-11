Eray Cömert: "Todo el equipo del Valencia estamos con Gayá"

Suiza debutaba en el Mundial de Qatar y lo hizo con victoria ante Camerún 1-0. El valencianista Eray Cömert no jugó de titular pero si lo hizo sustituyendo a Ricardo Rodriguez en el minuto 90 en el lateral izquierdo. El suizo se convertía en el segundo valencianista en debutar en el Mundial tras Yunus Musah.

Y Cömert se acordó de su compañero y capitán en el Valencia, José Luís Gayá. "Hablé con Gayá y le dije que estaba siempre con él. Era su primer Mundial y es difícil quedarse fuera por una lesión. Todos el equipo del Valencia estamos con José Luís", manifestaba el central.

Sobre la abultada victoria de España ante Costa Rica reconocía que "me sorprendió el 7-0 de España porque es mucho. España tiene un buen equipo y juega muy bien. No sé si tiene opciones de ganar el Mundial. No sé quién es la favorita". Y al respecto del triunfo de su selección comentaba que "es muy importante ganar el primer partido. Estamos en un grupo difícil pero tengo confianza, ahora toca Brasil".