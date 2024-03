Empresarios y Consell reclaman con otras cuatro CCAA el impulso del corredor cantábrico-mediterráneo

Empresarios y responsables políticos de Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón y la Comunitat Valenciana han firmado este jueves en Logroño la "Declaración por el impulso al desarrollo del Corredor de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo para el tráfico de mercancías y viajeros".

En este manifiesto, que se ha suscrito en el 'Foro Impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo', reclaman al Gobierno que este corredor se incorpore a la red transeuropea con el compromiso de finalización en 2030.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha lamentado la "falta de voluntad política" para apoyar esta infraestructura en la que se refleja "el 30% del PIB español" y que además, ha explicado, "es un elemento de competitividad".

"No estamos debidamente conectados, porque el Puerto de València, que es el número uno del Mediterráneo y cuarto de Europa, no está conectado con la zona industrial de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco y Cantabria. No somos capaces de conectar la zona Este del país con la Norte", ha afirmado Navarro.

Por su parte, la consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, que ha intervenido en el acto, ha asegurado que para el Consell el corredor cantábrico-mediterráneo es "una infraestructura clave" y le ha exigido al Gobierno central que se "centre" en esta obra que es "necesaria" para generar "oportunidades, empleo y cohesión territorial".

Pradas se ha felicitado porque desde la Comunitat Valenciana "ya estamos haciendo los deberes, con las obras de la futura Intermodal en Sagunto, que se han iniciado ya", por lo que "ahora a quien le corresponde hacer los deberes es al Gobierno".