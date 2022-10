Emotiva carta de Gayá a su "yo de 6 años"

José Luís Gayá ha renovado su contrato con el Valencia hasta junio de 2027. Criado en la cantera del Valencia su sueño siempre fue jugar con el primer equipo y su deseo siempre fue continuar a pesar de las importantes ofertas que ha recibido a lo largo de estos años. Hoy, convertido en un "One Club Man" ha querido mandar una carta a su "yo de 6 años", ese que soñaba con ser un día capitán del primer equipo del Valencia.

"Hola José Luís, te escribo esto desde nuestra casa. Esa que soñabas con pisar en cada recreo. Han pasado 16 años y sigo con las mismas ganas de llevar esta camiseta. La que nos regaló el 'iaio', ¿te acuerdas? no te la quitabas nunca. Tú sabes que esto es un sentimiento, lo llevamos en el corazón. Algo me dice que estábamos hechos para estar aquí. Al final entramos en la Academia. Creciste y creciste como persona y como futbolista. Hiciste grandes amigos que con el tiempo siguen acompañándote. Ahora sigo llorando cada vez que perdemos. Tú me enseñaste que cada partido era una final. Hemos conseguido tener una familia especial. ¡Ah! ¿y los papás? el papá sigue igual, sufriendo en cada partido y la mamá se preocupa también, nada ha cambiado. Y el tete sigue viviendo cada partido como si fuera el último.

Por último te tengo que contar que lo conseguimos, conseguimos cumplir el sueño que teníamos desde los 6 años... hemos cumplido estar aquí toda nuestra vida. ¡Amunt Valencia!"