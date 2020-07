El Consell aprobará un Decreto Ley con multas para quienes incumplan las normas sanitarias

El pleno del Consell aprobará este próximo viernes un decreto ley con las sanciones que se aplicarán a las personas, entidades y empresas que no cumplan con los objetivos marcados por las autoridades sanitarias ante la pandemia. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que el dinero que se recaude será usado "para la causa común" contra la covid-19.

El anuncio lo ha realizado Puig este martes tras mantener una reunión de coordinación de seguridad con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al encuentro, celebrado en el Palau de la Generalitat, también han asistido las conselleras de Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y de Sanidad, Ana Barceló.

"La Comunitat Valenciana está mejor que otras autonomías pero no queremos estar peor y, por eso, tenemos que ser estrictos en el cumplimiento de las normas y en el uso de las mascarilla, en respetar la distancia social y en la higiene de las manos y la ventilación -ha afirmado-. Debemos ser más autoexigentes que nunca porque si no podemos desembocar en un atraso y va a ser muy negativo. La mejor apuesta por la reactivación económica es parar la pandemia y ese es nuestro objetivo". Por ello, ha anunciado que el próximo viernes, el pleno del Consell aprobará un decreto ley que va a plasmar el régimen sancionador y disciplinario para las personas, entidades y empresas que no cumplan los objetivos marcados por las autoridades sanitarias.

"Estamos en un momento en que, frente a nuevas situaciones, hay que abordar nuevas restricciones", ha dicho Puig, quien ha recordado que en Gandia se ha decidido suspender el ocio nocturno, algo que podría ocurrir en otros lugares. No obstante, ha precisado que aunque no quería focalizar estas restricciones en el ocio nocturno, es donde se están produciendo los brotes, junto al ámbito familiar y la actuación en el campo por falta de medidas higiénicas.

"En estos momento se está analizando la situación día a día y se tomarán medidas en función de lo que determinen las autoridades sanitarias", ha manifestado Puig.

Preguntado por el importe de las sanciones, ha contestado que está en proceso de elaboración por parte de la Conselleria de Interior, se determinará después del debate con la Federación de Municipios y la Delegación del Gobierno, y se aprobará el viernes.