España pierde ante Canadá y se jugará el pase ante Corea

España se perdió ante Canadá y tendrá que jugarse el pase a los 1/4 en la ultima eliminatoria este próximo domingo ante Corea del Sur. Roberto Bautista no falló ante Pospisil (3-6, 6-3, 6-3) pero Carlos Alcaraz cayó ante Felix Auger Aliassime (7-6, 4-6, 2-6). Y la pareja formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez cayeron ante Pospisil y Aliassime 6-4, 4-6 y 5-7.

El valenciano Roberto Bautista daba el primer punto a España ante Canadá tras vencer a Pospisil 3-6, 6-3, 6-3, El número dos español tuvo que remontar su encuentro para dar la victoria al combinado de Sergi Bruguera.

Alcaraz no pudo estrenar el número uno con victoria

El esperado estreno del número uno de Carlos Alcaraz no fue el esperado. El canadiense Félix Auger Aliassime consiguió remontarle (7-6, 4-6, 2-6) y llevarse la victoria ante una Fuente de San Luís a rebosar con más de 8.000 espectadores.

En el primer set ninguno de los dos tenistas consiguió romper el servicio de su oponente. Y en el tie break, Alcaraz consiguió remontar un 3-1 adverso y con 6 puntos seguidos ganar el set. La Fonteta vibraba con el español.

El segundo set comenzó igual de igualado que el anterior Ninguno de los dos tenistas conseguían romper el servicio aunque daba la impresión que el canadiense tenía menos problemas que el español para mantenerlo. Y así se llegó al noveno juego donde Felix Auger Aliassime conseguía quebrar el saque del número uno del mundo. No falló en el servicio y se llevó la segunda manga para igualar el partido a un set.

El tercero empezó como acabó el segundo. El canadiense conseguía romper el servicio de Alcaraz en el primer juego para ponerse con ventaja. En el segundo consolidó el break. En total cuatro juegos seguidos para Aliassime.

El partido estaba cuesta arriba. El murciano no conseguía hacer daño al servicio de Aliassime que seguía sirviendo a casi 220 km/h. Y llegó un nuevo break en contra del español que parecía ya insalvable. Aún así Carlos desaprovechó hasta un total de 6 bolas de break que podrían haber supuesto el inicio de una remontada. No fue así y cl set se cerró con un 6-2 que igualaba la eliminatoria.Al

Al acabar el encuentro Alcaraz afirmaba que "volvería a jugar siempre. Me encanta representar a España. Obviamente no he llegado al 100% pero he hecho un gran partido contra un top ten. Lo he tenido ahí pero se me ha escapado por pequeños detalles. Lo he dado todo en la pista y no puedo reprocharme nada. Yo me sentía capaz de ganar, dar todo de mi y así ha sido. Me voy satisfecho a pesar de la derrota".

El dobles da la victoria a Canadá

Todo se decidía en el partido de dobles. Canadá decidió mantener su pareja formada por Pospisil y Auger Aliassime pese a el poco descanso de este último después de más de tres horas en la pista en su choque ante Alcaraz. Los españoles Marcel Granollers y Pedro Martínez fueron la pareja elegida por Sergi Bruguera.

Y el primer set arrancó haciendo lo que no pudo hacer Carlos Alcaraz. Servía Alassime y la pareja española consiguió quebrarle el saque. Ventaja más que suficiente para adjudicase ese primer set 6-4.

En el segundo se mantuvo la igualdad hasta que los canadienses consiguieron romper el servicio de Marcel Granollers en el noveno juego para devolverle el 6-4 a la pareja española.

El tercer set arrancó con la misma igualdad que el anterior. Ninguno de ambos equipos conseguían romper el servicio del rival hasta que en el quinto set los españoles no desaprovecharon las dos bolas que tuvieron. Una volea de Marcel Granollers daba la ventaja a los españoles. Pedro Martínez, gran partido del valenciano pese a ser su segundo encuentro de Copa Davis, consolidaba con su servicio la rotura para el delirio de los aficionados valencianos. Pero no pudo mantenerlo cuando servía para ganar el partido y los canadienses ponían el 5-5 en el marcador. Y un nuevo break daba la victoria a los canadienses.