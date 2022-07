Dimitri Barinov reconoce el interés del Valencia

Mientras el Valencia sigue buscando un mediocentro para reforzar el equipo, el ruso Dimitri Barinov reconocía el interés del Valencia aunque finalmente se quedará en su actual equipo y no saldrá de Rusia. Pese a ese interés no ha hablado con Gattuso directamente.

En declaraciones a Sport-Express reconocía que "ha habido muchos rumores, no he hablado con Gattuso pero hubo interés del Valencia. ¿El Dinamo? No ha habido una propuesta concreta, tengo un contrato vigente y quiero cerrar este tema, me quedo en el Lokomotiv".