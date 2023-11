Diego López y su ídolo, el ex valencianista David Villa

Diego López se ha convertido en uno de los fijos para Santi Denia en la selección española sub 21. El extremo del Valencia ha elegido el dorsal 7 en honor a su ídolo de siempre, el ex valencianistas David Villa.

En declaraciones a la RFEF admitía que le llaman 'el guajín' porque "me comaparon, por suerte, con el Guaje Villa. Me gusta el 7 y quería cogerlo. Se dio la oportunidad y no dudé además. Villa también lo llevaba y a ver si se me pega algo. Mi ídolo siempre ha sido David Villa. Más allá de que fuera asturiano, siempre me ha gustado mucho por esa pillería que tenía él en el campo. Por ser como un ratón que siempre pasaba por ahí desapercibido, pero que siempre estaba donde tenía que estar. Me fijo mucho en él y para mí siempre ha sido mi referente".

Por su parte David Villa le mandaba un mensaje a Diego López: "Hola, Diego, ¿cómo estás? Soy el Guaje. Te mando este vídeo para unirme a esta sorpresa que te están dando. Me han dicho que has cogido un número que nos gusta mucho a los dos, el número 7 de la selección, que siempre me trae grandes recuerdos. Me alegro mucho por ti, que te vayan las cosas bien y te deseo todo lo mejor para el futuro. A seguirla rompiendo, ahora con el 7 en la roja y no frenes, que llevas una trayectoria muy buena y hay que seguir con ello". El extremo valencianista contestaba entre risas diciendo que "a ver si se me pega algo".