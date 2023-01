Desestimada la demanda que pedía la anulación de la compra de Lim

Ya hay sentencia para la demanda que solicitaba la nulidad de la venta de las acciones de la Fundación a Peter Lim. El juez Juan Luís de la Rúa, titular del Juzgado de Primera Instancia de lo civil Número 1 de València, ha desestimado la demanda presentada por el despacho de abogados de Jaime Navarro que solicitaba la nulidad de la venta del 73% de las acciones del Valencia CF a Peter Lim.

El juicio se celebró el pasado 16 de diciembre en la Ciudad de la Justicia y solicitaba que "se declare la nulidad de la adquisición del Valencia CF por Meriton, porque se hizo incumpliendo diversas obligaciones. La sanción es de nulidad de pleno derecho. Las causas de nulidad defienden que la operación incumplió la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, además de diversos artículos del Código Civil. Existe una escritura de compra, pero en ella se advierte que Meriton no tiene NIF en España, no tiene objeto social y está instalada, además, en un paraíso fiscal. Esa compra adolece de las reputadas causas de Divino derecho. No se estipulo ningún compromiso en esa compra venta y se realizó a una empresa que está localizada en un paraíso fiscal como Hong Kong".

Ahora el juez ha decidido desestimarla y condenar al demandante al pago de las costas del proceso. Contra esta sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días.