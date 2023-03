Denis Suárez explica el porqué no firmó por el Valencia

Denis Suárez, hoy en las filas del Espanyol, ha querido explicar en una entrevista para Relevo el porqué no fichó por el Valencia hace algún tiempo.

Durante su etapa en el Celta, el Valencia llegó a un acuerdo con el FC Barcelona, equipo al que pertenecía. Era uno de los deseos de Marcelino y ahora el propio futbolista cuenta lo que pasó para no llegar definitivamente al Valencia. "Yo tengo una relación muy estrecha con mis agentes, que me llevan desde que tengo trece años. Son los mismos que ayudaron al club en su momento cuando me vendieron al Manchester City, los mismos que en su momento cuando el Barcelona llegó a un acuerdo con el Valencia bloquearon esa salida e hicieron todo lo posible para que volviese a mi casa... "