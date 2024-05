La defensa de Zaplana asegura que la UCO ha actuado como el régimen de 1978 y sin control judicial

El abogado defensor del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, el exfiscal Daniel Campos, ha asegurado en el informe final del caso Erial este miércoles que la UCO de la Guardia Civil ha actuado como “una policía propia del régimen anterior al de 1978” y “sin control judicial”.

Campos ha criticado duramente los “excesos” que se produjeron en los registros en los que se encontraron los conocidos como “papeles del sirio” y ha agregado que “en nuestro país, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o la corrupción se ha caracterizado por su ejemplaridad, sin buscar atajos ni inventos que rebajasen las garantías de los acusados”.

También ha lamentado que se mantuviera en prisión preventiva a tres de los acusados para presionarles a que dijeran donde estaba el dinero y ha remarcado que “el fin no justifica los medios en la justicia penal. El fin no es el éxito sobre el enemigo, sino la verdad procesal. Cualquier persona, todos podemos ser acusados de algo que no hemos cometido, y sin las garantías adecuadas no nos podremos defender”.