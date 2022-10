David Villa recibió su homenaje en Mestalla

David Villa recibió el homenaje de miles de valencianistas en los prolegómenos del partido ante el FC Barcelona en Mestalla. El delantero descubrió una lona con su imagen en la fachada principal del estadio de Mestalla ante la presencia de miles de valencianistas en la Avenida de Suecia.

El guaje comenzó diciendo que "estoy muy emocionado. Me trae grandes recuerdos estar aquí. Lo he dicho toda la semana, me siento un privilegiado por poder estar aquí y pertenecer a la historia de un equipo como el Valencia. Pero sobre todo por el cariño que siempre he recibido de todos los valencianistas", para ser interrumpido en ese instante con cánticos de "illa, illa, illa, Villa maravilla..." El ex valencianista continuaba diciendo que "de verdad estoy eternamente agradecido a cada uno de vosotros, a toda la afición del Valencia y siempre 'Amunt València'. Esto es espectacular, así todo es posible. Solo deciros que sigáis así siempre porque con esta afición nadie nos puede parar".

David Villa en el palco VIP de Mestalla

Más tarde recibió su homenaje en un acto privado en el palco VIP de Mestalla con la presencia de la presidenta Layhoon Chan. El acto se celebró también con la presencia del presidente del FC Barcelona Joan Laporta. Se le recordó a Villa, con un video, que con los valencianistas anotó 129 goles.

La presidenta Layhoon dedicaba una palabras al delantero asturiano. "Quiero dar una especial bienvenida a David Villa y su familia. Es muy difícil presentar a David Villa porque ha conseguido muchos logros para el club. Anotó 129 goles en cinco temporadas. Es el quinto máximo goleador de la historia y fue parte del equipo que ganó nuestra séptima Copa del Rey. También brilló a nivel internacional, fue una de las estrellas del fútbol español proclamándose campeón de Europa y del Mundo. Estamos muy orgullosos de tenerte como una de las leyendas del club y tu excelente carrera te ha convertido en un icono para todos los valencianistas. Es un honor rendirte un homenaje en presencia de todos los valencianistas. Sabemos que tus dos hijas nacieron aquí y esperamos que siempre tengas una especial conexión con el club y la ciudad. Hoy tenemos un partido muy importante ante el FC Barcelona. Bienvenido a Mestalla David, bienvenido a tu casa", afirmaba Layhoon.

"Me siento muy orgulloso y un privilegiado de poder vivir esto. Quiero dar las gracias a la presidenta y a todo el valencianismo por este cariño. No sé si me he ganado tanto cariño pero hoy me voy a ir muy contento a casa porque cuando soñaba de niño ser alguien en este deporte siempre quise que la gente estuviera orgullosa de mi como futbolista. Hoy todos los valencianistas me han demostrado su cariño y respeto y eso me hace ver que algo bueno he hecho. Es un orgullo entrar en el olimpo de leyendas del club. He dado un paseo y solo hay que ver las lonas, unir mi nombre a ellos es un sueño hecho realidad", afirmaba David Villa.

David Villa realiza el saque de honor en Mestalla

El homenaje concluía con el saque de honor antes del encuentro frente al FC Barcelona en presencia de 46.007 espectadores (la mejor entrada de los últimos cuatro años) "Me siento un privilegiado de estar aquí", volvía a insistir David Villa.