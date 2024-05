Cuándo es selectividad 2024 en la Comunidad Valenciana: la fecha de los exámenes de la EBAU

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ya tienen fechas, con los días y horarios señalados para la realización de los exámenes correspondientes para poder elegir titulación de cara al próximo curso. En este año 2024, tendrán lugar, en la primera convocatoria, desde el martes 4 de junio hasta el jueves 6 de junio. En segunda convocatoria, en el mes de julio, se celebrarán desde el martes 2 de julio al jueves 4 de julio.

Horarios de la Selectividad 2024 en la Comunidad Valenciana

Martes, 4 de junio / 2 de julio

9:30-11:00 horas: Lengua Castellana y Literatura II (CAST)

11:45-13:15 horas: Valenciano: Lengua y Literatura II (VALE)

15:30-17:00 horas: Biología (BIOL), Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (EMDI), Tecnología e Ingeniería II (TEIN), Historia de la Música y de la Danza (HMUS) y Fundamentos Artísticos (FUAR) (***)

17:45-19:15 horas: Física (FISI), Historia del Arte (HART), Coro y Técnica Vocal II (COTE) y Diseño (DISE)

Miércoles, 5 de junio / 3 de julio

9:30-11:00 horas: Historia de España (HESP) y Historia de la Filosofía (HFIL) (*)

11:45-13:15 horas: Matemáticas II (MATE), Latín II (LATI), Análisis Musical II (ANMU) y Dibujo Artístico II (DART)

15:30-17:00 horas: Química (QUIM), Literatura Dramática (LITE), Geografía (GEOG) y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II (DTAP)

17:45-19:15 horas: Dibujo Técnico II (DITE), Griego II (GRIE), Técnicas de Expresión Graficoplástica (TEXP) y Geología y Ciencias Ambientales (GECA)

Jueves, 6 de junio / 4 de julio

9:30-11:00 horas: Inglés (INGL), Alemán (ALEM) (**), Francés (FRAN) y Italiano (ITAL)

11:45-13:15 horas: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (MACS) y Artes Escénicas II (ARES)

15:30-17:00 horas: (*)

17:45-19:15 horas: (**)

PAU en Historia de España y también de Historia de la Filosofía

El estudiantado (*) que esté matriculado en las PAU en Historia de España y también de Historia de la Filosofía, hará el examen de historia de España en el horario de miércoles a las 9:30 horas, y el examen de historia de la filosofía el jueves a las 15:30 horas. No se podrán hacer los exámenes en un orden diferente a este, dado que el examen del miércoles será el de la asignatura de fase obligatoria. No habrá examen de historia de España en ningún otro momento. El estudiantado que tenga historia de la filosofía en la fase voluntaria y no se haya de examinar de historia de España, por ser de ciclos formativos o de bachillerato que se presenta solo a esta fase, hará el examen de historia de la filosofía el miércoles a las 9:30 horas.

Horario Pruebas de Acceso a la Universidad PAU 2024

Estudiantado de la Comunidad Valenciana matriculado en las PAU en más de un idioma extranjero

El estudiantado (**) que esté matriculado en las PAU en más de un idioma extranjero hará el examen de su primer idioma extranjero cursado en bachillerato en este horario de jueves a las 9:30 horas. El otro examen de idioma extranjero será el jueves por la tarde, a las 17:45 horas. El estudiantado que esté matriculado en más de dos idiomas extranjeros también hará el examen de su primer idioma extranjero cursado en bachillerato en este horario de jueves a las 9:30 horas, y se le informará de qué examen tendrá que hacer el jueves a las 17:45 horas y en qué momento el otro u otros que tenga.

El estudiantado tendrá que saber cuál es su primer idioma extranjero cursado en bachillerato para presentarse obligatoriamente a este examen el jueves a las 9:30 horas. El estudiantado que se presente solo a la fase voluntaria y se presente a más de un idioma extranjero, hará uno de los exámenes (el de inglés si lo tiene) el jueves a las 9:30 horas y el otro el jueves a las 17:45 horas. Si no tiene inglés o si se examina de más de dos idiomas extranjeros, recibirá instrucciones directas del tribunal.

Estudiantado de la Comunidad Valenciana para el examen de Fundamentos del Arte II

Para el estudiantado (***) que pueda hacer el examen de Fundamentos del Arte II, según la disposición adicional segunda de la Orden PJC/39/2024, de 24 de enero, el examen de esta asignatura será en el mismo momento que el de fundamentos artísticos.

¿Qué hacer en caso de solapamiento de exámenes de Selectividad en la Comunidad Valenciana?

En caso de otros solapamientos de exámenes en el horario, el tribunal comunicará al estudiantado afectado qué examen se hará en el momento del horario y cuándo se hará el otro examen coincidente, que podría ser en un horario de martes, miércoles o jueves, o también podría ser el viernes por la mañana.