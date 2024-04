Convocada la reunión de todos los partidos del Ayuntamiento de Valencia para tratar las fichas urbanísticas del nuevo Mestalla

Ya hay fecha para la reunión de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Valencia para tratar el tema de las fichas urbanísticas del nuevo Mestalla. La Alcaldesa María José Catalá ha convocado para el próximo 9 de mayo a todas las formaciones políticas del consistorio valenciano.

La convocatoria se ha producido después de la Junta de Portavoces tal y como avanzó en el día de ayer la propia Alcaldesa. "El tema de las fichas, como ya os dije, mañana tengo junta de reunión de portavoces y me imagino que ya se establecerá fecha las próximas semanas para una reunión para que cada uno respire. Igual ese día dicen una cosa y al día siguiente otra, pero en cualquier caso, yo no voy a dejar de tener la voluntad firme de asumir compromisos conjuntamente con la corporación. A ver si el día que nos reunamos consideran que fichas con convenio, que fichas sin convenio, o que no fichas no convenio, o cuál es la postura del día".