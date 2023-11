El conseller de Sanidad no aplicará el acuerdo de 35 horas por "falta de personal" y prevé negociar otro esta legislatura

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha descartado aplicar el acuerdo de 35 horas semanales alcanzado por el anterior Gobierno valenciano con los sindicatos, porque, según ha señalado en Les Corts, tras presentar los presupuestos de su departamento para 2024, "no hay personal para cubrir la reducción de jornada paulatina que se pactó hasta 2025".

Según Gómez, este acuerdo se firmó "sin consignación presupuestaria" y "no es válido según la Ley de Hacienda Pública", aunque ha destacado que no está en contra de la reducción: "Para realizar esa reducción progresiva tendríamos que utilizar entre 1.600 y 2.000 trabajadores cuando hace mes y medio teníamos 750 plazas sin cubrir, y no por qué no estuvieran presupuestadas".

"Yo meto en mis presupuestos lo que yo pacto, no lo que ha pactado otro", ha apuntado el conseller de Sanidad, al tiempo que ha garantizado que es partidario de la medida y que está "dispuesto a llegar a un acuerdo" sobre la jornada "a lo largo de la legislatura".

Más allá de la jornada laboral, Gómez se ha comprometido a "homogeneizar todos los regímenes jurídicos de personal".

En cuanto a los presupuestos de 2024, el conseller ha insistido en que el objetivo de la Conselleria es "ejecutar cada euro asignado" y ha destacado tres objetivos: reforzar la atención primaria y la salud mental, y crear una oficina autonómica de salud mental y adicciones "que coordine de forma transversal la estrategia valenciana ante este tipo de situaciones".

Sobre infraestructuras, ha destacado algunas de las obras que se acometerán en 2024, como el Hospital de Ontinyent, el nuevo Arnau de Vilanova o el edificio de Fototerapia de La Fe. También ha destacado la dotación de cuatro millones de euros para la construcción del nuevo edificio del Isabial en Alicante.

Oposición

Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han "lamentado" que no se vaya a aplicar el acuerdo de 35 horas alcanzado en la última Mesa Sectorial.

En relación a los presupuestos, el diputado socialista Rafa Simó, los ha calificado de "poco ambiciosos" y ha afeado que se hayan incluido "partidas opacas" en gastos diversos. Además, ha aplaudido a Gómez que reconozca la "planificación" que dejó "el Gobierno de Puig", al no incluir "ninguna partida nominativa para inversiones que no estuviera en las cuentas de 2023".

En la misma línea, Carles Esteve, diputado de Compromís, le ha preguntado a Gómez "dónde está el cambio" porque, a su juicio, los presupuestos de 2024 repiten "en un 90%" las cuentas que aprobó el Botànic para este año.

En su réplica, Marciano Gómez ha asegurado que han "diagnosticado los males de la sanidad valenciana" e intentarán "resolverlos".